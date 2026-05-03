Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı hizmete açarak tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı şehre kazandırıyor. Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı projesinin tamamlandığının ve kısa süre içinde hizmete açılacağının müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Tarımın öncü şehirlerinden Samsun'umuzun bu rolünü daha da geliştirecek önemli bir proje olan Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı yakında hizmete açıyoruz. Bu proje kırsal kalkınma hedefine güçlü bir ivme kazandıracak' dedi.

'Üreten Şehir' vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi üretimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı hızlandırmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi bereketli ovaları ile tarımın önemli şehirlerinden biri olan Samsun'a 'Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı' kazandırıyor. Kent genelinde üreticilere tohumdan fideye, ekipmandan hayvancılığa kadar birçok kalemde tarımsal destek sunarak üreticinin elini güçlendiren Büyükşehir Belediyesi hizmete açacağı Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı ile de klasik üretim yöntemlerinin ötesine geçerek tarımsal üretimde yeni bir dönem başlatacak.

ÜRETİMDE YENİ DÖNEM

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, tarımsal üretimde verimlilik, kalite yönetimi, sürdürülebilirlik, bilimsel yöntemlerin etkin kullanımı hedeflerine katkı sunacak.

Bu laboratuvarda hastalıklardan tamamen arınmış, genetik olarak saf ve yüksek performanslı bitki materyali elde edilebilecek.

TEKNOLOJİ VE BİLİMLE TARIMDA DAHA GÜÇLÜ ŞEHİR 'SAMSUN'

Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, yalnızca bir üretim alanı değil; aynı zamanda bilim, teknoloji ve tarımın kesişim noktası olarak hizmet sunacak.

Laboratuvarda sterilizasyon, besi ortamı hazırlama, eksplant kültürü, çoğaltım, köklendirme ve dış ortama adaptasyon süreçleri gibi tüm aşamalar uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bu proje ile tarımsal üretimde kalite standardının yükseltilmesi, hastalıksız ve sertifikalı fide/fidan üretiminin yaygınlaştırılması, yüksek katma değerli türlerin (kivi, maviyemiş vb.) hızlı ve güvenilir şekilde çoğaltılması, genetik kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlanabilecek. Proje bölgesel tarımın rekabet gücünün artırılmasına da katkı sunacak.

'GELECEĞİN TARIMINA DA YÖNE VERECEK'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Samsun, sahip olduğu verimli ovaları, uygun iklimi ve su kaynaklarıyla Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri. Özellikle Bafra ve Çarşamba ovalarımız, yüksek verimlilikleriyle sadece bölgemize değil, ülkemizin gıda güvenliğine de büyük katkı sunuyor. Karadeniz'in bereketli topraklarına sahip olan şehrimizin bu yönünü daha da geliştirecek her projeyi önemsiyor, Samsun'u tarımda daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bir taraftan üreticilerimize verdiğimiz tohum, gübre ve ekipman desteklerimizi, modern sulama sistemi ve akıllı tarım çalışmalarımızı sürdürürken bir taraftan da bilimsel üretim noktasında adımlar atıyoruz. Tarımın öncü şehirlerinden Samsun'umuzun bu rolünü daha da geliştirecek önemli bir proje olan Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı'nı yakında hizmete açıyoruz. Bitki doku kültürü teknolojisi ile klasik yöntemlerle yıllar sürebilecek üretim süreçleri, laboratuvar ortamında çok daha kısa sürede ve yüksek başarı oranıyla gerçekleşebiliyor. Bu durum, üretimde süreklilik ve güvenilirlik sağlarken, ekonomik açıdan da önemli kazanımlar sunuyor. Kurulan bu laboratuvar; sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmayıp, geleceğin tarımına da yön verecek altyapıyı oluşturacak. Bu proje kırsal kalkınma hedefine güçlü bir ivme kazandıracak' dedi.