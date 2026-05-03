İZMİR (İGFA) - Konak Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın üçüncü katında gece çıkan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın ihbarının alınmasının ardından kısa sürede olay yerine 6 araç ve 18 personel yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Evde bulunan 4 çocuktan ikisi vatandaşlar tarafından, biri ise itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Diğer çocuğun ise yaşamını yitirdiği bilgisi alındı. Kurtarılan üç çocuk hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma sürüyor.