Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 218 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını ve toplam yatırım büyüklüğünün 4 milyar TL'ye ulaşacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. ve 9. başvuru çağrı ilanı değerlendirmelerinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimi artırmaya yönelik modern altyapı ve teknolojik dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Makine parklarından hayvansal üretime kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 218 projenin toplam 2,5 milyar TL hibe desteği almaya hak kazandığını duyuran Bakan Yumaklı, desteklenen projeler arasında et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimine yönelik yatırımlar da yer aldığı kaydedildi. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılması hedeflendiği belirtildi. Bakan Yumaklı, söz konusu desteklerin üreticilere ve sektöre önemli katkı sağlayacağını kaydetti.