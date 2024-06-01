İSTANBUL (İGFA) - Kariyerinde başarılı olanlar Mint Organizazyon İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe organizatörlügünde yapılan İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesinde ödüllerini İstanbul’da yer alan Green Park Otel’de Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreninde ödüllerini aldı.

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesine Usta Oyunculardan Aydemir Akbaş , Erkal Sonel , Nadide Sultan gibi Ünlü isimler ve basında katıldı.

Zemin Rock Grubu adına katılan menajerleri “Yılın En Dikkat Çeken Alternatif Müzik Grubu ” ödülüne layık görüldüğü Iş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Gecesinde" Yeni Şarkılarının çok sevildiğini sosyal medya hesaplarına yeni şarkıları ile destek mesajları yağdığını destek veren herkese teşekkürlerini" söyledi. Basarılı Rock Gruplarından Zemin, adına ödülü gecenin sunucularının elinden menajeri aldı.