Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu ve RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, doğduğu şehir olan Sırbistan’ın Prijepolje şehrinde çok anlamlı bir ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Prijepolje Belediye Genel Kurulu’nun 4. Oturumunda, Sırbistan Cumhuriyeti'nin 10. Fahri Konsolosu ve RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp’e, yerel yönetimin gelişimine olağanüstü katkılarından dolayı ‘Onur Ödülü’ verildi.

Bu kapsamda Zarif Alp, Prijepolje şehrine giderek, Sırbistan Meclisi Başkan Vekili Edin Derlek’in elinden ödülü teslim aldı.

Organizasyonda konuşan Prijepolje Belediye Başkanı Drago Popadiç, Zarif Alp'in Fahri Konsolos olarak ve RUMELİSİAD çatısı altında bölgede gerçekleştirdiği projeler ve yerel yönetim üzerindeki pozitif etkilerine vurgu yaptı.

Popadiç, Zarif Alp'in ve RUMELİSİAD'ın bölgeye yaptığı katkılardan övgüyle söz ederek, onun vizyoner liderliğinin altını çizdi.

Belediye Başkanı Drago Popadiç, "Sayın Alp'in çabaları, sadece Prijepolje’nin değil, aynı zamanda Sırbistan'ın genel ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Kendisine minnettarlığımızı sunuyor ve bu onur ödülünü takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu ve RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp ise ödülü alırken yaptığı konuşmada, "Prijepolje’de ve Sırbistan'ın genelinde, özellikle RUMELİSİAD'ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların takdir edilmesi beni derinden mutlu etti. Bu ödül, yalnızca benim değil bu süreçte emeği geçen tüm ekibimizin başarısının bir göstergesidir. Sırbistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

