Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen buluşmada hobi bahçeleri ve yapı kayıt mağdurlarının sorunlarına dikkat çekerek, iktidara gelmeleri halinde bu meseleye öncelikli çözüm üreteceklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla Buca Çevik Bir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Pehlivanoğlu, hobi bahçeleri ve yapı kayıt mağdurlarının yıllardır çözüm bekleyen önemli bir toplumsal sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Yaklaşık 8 Milyon Kişiyi İlgilendiren Bir Sorun"

Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada hobi bahçeleri ve yapı kayıt mağdurlarının sayısının aileleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon kişiyi bulduğunun dile getirildiğini belirterek, bu kesimin yaşadığı mağduriyetin görmezden gelinemeyeceğini savundu.

"Bu insanlar bizim vatandaşlarımızdır. Onları dinlemek ve sorunlarına çözüm aramak siyasetin öncelikli görevidir." ifadelerini kullanan Pehlivanoğlu, devletin vatandaşın mağduriyetini giderecek adımlar atması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Dört Bir Yanından Katılım

İzmir Buca'daki buluşmaya Türkiye'nin farklı illerinden gelen yapı kayıt ve hobi bahçesi mağdurlarının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Pehlivanoğlu, vatandaşların taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Pehlivanoğlu, etkinlikte vatandaşların yaşadığı hukuki ve idari sorunları doğrudan dinleme fırsatı bulduklarını belirterek, bu taleplerin Zafer Partisi'nin gündeminde yer aldığını kaydetti.

"İktidarımızda Bu Sorunu Gecikmeden Çözeceğiz"

Zafer Partisi'nin iktidara gelmesi halinde yapı kayıt ve hobi bahçeleri konusunda kapsamlı bir düzenleme hazırlayacaklarını söyleyen Pehlivanoğlu, vatandaşlara şu mesajı verdi:

"Zafer Partisi iktidarında vakit kaybetmeden vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde bu sorunu çözeceğimizin sözünü verdik."

Pehlivanoğlu, çözümün hem mülkiyet hakkını hem de şehircilik ilkelerini gözeten, vatandaş mağduriyetini ortadan kaldıracak bir anlayışla hazırlanacağını ifade etti.

"En Büyük ve Gerçek Muhalefet Biziz"

Konuşmasında Zafer Partisi'nin sahadaki çalışmalarına da değinen Pehlivanoğlu, partisinin toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını doğrudan dinleyen bir siyaset anlayışı benimsediğini savundu.

"Türkiye'nin en büyük ve gerçek muhalefeti olan Zafer Partisi en üst düzeyde oradaydı." diyen Pehlivanoğlu, bu değerlendirmesini vatandaşların Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ve partiye gösterdiği ilgiye dayandırdığını ifade etti.

Yapı Kayıt ve Hobi Bahçeleri Sorunu Gündemdeki Yerini Koruyor

Türkiye'de yapı kayıt belgesi sahipleri ile hobi bahçesi kullanıcılarının yaşadığı hukuki belirsizlikler uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Özellikle imar mevzuatı, kaçak yapılaşma, tarım arazilerinin korunması ve mülkiyet hakları ekseninde tartışılan konu, çözüm bekleyen başlıklar arasında gösteriliyor.

Zafer Partisi'nin İzmir'deki buluşmasında verilen mesajlar da, bu sorunun siyasi gündemdeki önemini koruduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik taleplerin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.