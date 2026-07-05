MHP Keşan İlçe Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Kurnaz ilçe başkanlığına seçilirken, kongrede birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Kongresi, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda yoğun katılımla yapıldı.

Kongreye AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, MHP MYK Üyesi Dr. Hayati Arkaz, önceki dönem milletvekili Cemalettin Uslu, MHP İpsala İlçe Başkanı Av. Aybike Şimşek, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Divan Başkanlığı'na MHP MYK Üyesi Dr. Hayati Arkaz seçilirken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongrenin açılışını mevcut İlçe Başkanı Adnan İnan yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj ise Aybike Şimşek tarafından okundu. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından siyasi konuşmalara geçildi. MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, MYK Üyesi Hayati Arkaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görev süresini değerlendiren Adnan İnan, MHP teşkilatlarının birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini belirterek, geçmiş dönem yöneticilerine teşekkür etti.

KURNAZ: 'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ'

Tek listeyle ilçe başkanlığına aday olan Ahmet Kurnaz ise konuşmasında, MHP'nin Türk milliyetçiliği davasını Keşan'da daha da güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi. Geçmiş dönem yöneticilerine teşekkür eden Kurnaz, teşkilatta ayrılık değil birlik anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayarak, 'Kapımız da gönlümüz de bu davaya inanmış herkese sonuna kadar açıktır. En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.' dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde tek listeyle gidilen oylamada Ahmet Kurnaz, MHP Keşan İlçe Başkanı seçildi.

Kurnaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda ise Abdullah Usta, Aycihan Çirozlar, Berk Turşucu, Bilgin Duran, Caner Çakır, Canberk Kıran, Çiğdem Demirbaş, Emre Uslu, Fatih Yürümez, Fatih Başaran, Hülya Pehlevan, Kahraman Okçu, Nagihan Çelenk, Onur Durmaz, Özden Öztekin, Özkan Çınar, Taner Karlıdağ ve Yüksel Öztüre asil yönetim kurulu üyeleri olarak görev aldı.

Kongrede ayrıca 232 delege de belirlenirken, yeni yönetimin önümüzdeki dönemde teşkilat çalışmalarına başlaması bekleniyor.