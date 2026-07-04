DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Kadir Kerimoğlu, haziran ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşen emekli maaşı artışını değerlendirerek, açıklanan oranların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını söyledi. Kerimoğlu, Mardin'de de vatandaşın her geçen gün artan ekonomik baskıyla mücadele ettiğini ifade etti.

MARDİN (İGFA) - Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından oluşan maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Kadir Kerimoğlu, ekonomik sıkıntıların özellikle dar gelirli aileler ve emekliler üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti. Başkan Kadir Kerimoğlu, Mardin'de temel ihtiyaçlardan gıda fiyatlarına, kira giderlerinden enerji maliyetlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışın vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha da azalttığını söyledi.



Başkan Kadir Kerimoğlu, 'Vatandaşımız açıklanan zam oranlarını değil, pazara çıktığında karşılaştığı fiyatları konuşuyor. Maaşlara yapılan artış, yükselen yaşam maliyetleri karşısında kısa sürede anlamını yitiriyor.' ifadelerini kullandı.



ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI ÖNCELİK OLMALI



Ekonomik politikaların vatandaşın yaşam standartlarını yükseltmesi gerektiğini ifade eden Başkan Kadir Kerimoğlu, enflasyonun oluşturduğu baskının toplumun her kesimini etkilediğini dile getirdi.



Başkan Kadir Kerimoğlu, 'Emeklilerimiz, çalışanlarımız ve dar gelirli vatandaşlarımız her ay bütçelerini yeniden yapmak zorunda kalıyor. İnsanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir ortamda yalnızca zam oranlarını konuşmak yeterli değildir.' şeklinde konuştu.



KALICI EKONOMİK ÇÖZÜMLER HAYATA GEÇİRİLMELİ



Türkiye'nin üretim odaklı, öngörülebilir ve vatandaşın refahını önceleyen ekonomi politikalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Kadir Kerimoğlu, geçici düzenlemeler yerine yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Başkan Kadir Kerimoğlu, 'Vatandaşımız günü kurtaran uygulamalar değil, geleceğe güvenle bakabileceği güçlü bir ekonomik düzen bekliyor. Enflasyonun kalıcı olarak kontrol altına alındığı, gelir adaletinin sağlandığı ve alım gücünün yükseldiği bir Türkiye mümkündür. DEVA Partisi olarak bu anlayışın mücadelesini vermeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.