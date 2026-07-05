Mersin Büyükşehir Belediyesi; tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği destek projelerini aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Gülnar'da Eski Otogar Alanı'nda düzenlenen 'Tarımsal Destek Dağıtım Töreni'nde üreticilere domates fidesi, toz kükürt, Leklek fasulye tohumu, sulama borusu, süt soğutma tankı ile makine ve ekipman desteği sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR BİRÇOK TARIMSAL DESTEĞİ YÜZLERCE ÜRETİCİYLE BULUŞTURDU

Törende Gülnarlı 145 üreticiye toplam 271 bin 440 adet domates fidesi, 221 üreticiye de toplam 11 bin 50 kilogram toz kükürt desteği sağlandı. 'Yerel Ürünlerin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi' kapsamında ise Gülnar'ın Şıhömerli Mahallesi'nde üretim yapan 15 üreticiye toplam 150 kilogram Leklek fasulye tohumu teslim edildi.

Büyükşehir öte yandan Çavuşlar, Ilısu, Tırnak ve Zeyne mahallelerine 4 bin 912 metre HDPE 100 boru ile 504 metre çelik boru olmak üzere, toplam 5 bin 416 metre sulama borusu desteği verdi.

Gülnar'ın Dayıcık ve Zeyne mahallelerinde bulunan 2 yetiştiriciye; Mut'un Karşıyaka, Suçatı ve Sakız mahallelerine de toplam 4 adet 300 litrelik süt soğutma tankı desteği sağlayan Büyükşehir tarafından, 'Makine Ekipman Desteği Projesi' kapsamında Gülnar'ın Gezende Mahallesi'ne 1 adet erik boylama makinesi ile Kurbağa Mahallesi'ne 1 adet zeytin boylama makinesi teslim edildi.

ŞAHUTOĞLU: 'ÜRETİMİN ARTMASINI VE KIRSAL KALKINMANIN GÜÇLENMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir olarak verdikleri tarımsal desteklerin çok yönlü olarak tüm ilçelerde devam ettiğini kaydederek, 'Yerel ürünlere destek sağlıyor ve bu ürünlerin tanıtılması amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Projelerimizin hepsi değerli ve anlamlı. Tüm projelerde üreticilerimizin emekleri var. Küçük ölçekli üreticilerimizi, ürünlerinin gerçek karşılığını alabilecekleri bir şekilde satmaları için desteklemeye devam edeceğiz' dedi.