CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Özcan, kararından pişmanlık duymadığını belirterek, 'Keşan'ın menfaatine olan her işte birlikte hareket edeceğiz. Geçişimizin bedeli Keşan'a hizmet olsun.' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen programda partililerle buluştu.

Eşi Şengül Özcan ile birlikte ilçe başkanlığı binasına gelen Özcan'ı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, Özcan'ın AK Parti ailesine katılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, kalan görev süresinde Keşan'a daha fazla hizmet sunmak için birlikte çalışacaklarını söyledi. Pekdemir, 'Geri kalan 2,5 yılı hizmet anlamında çok hızlı ve verimli şekilde tamamlamamız gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak Keşan'a daha güçlü hizmetler kazandıracağız.' ifadelerini kullandı.

AKSAL: 'DERDİMİZ KEŞAN'A HİZMET'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da konuşmasında AK Parti'nin hizmet odaklı siyaset anlayışına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışını örnek aldıklarını ifade eden Aksal, 'Bizim tek derdimiz Keşan'a, bölgemize ve hemşehrilerimize hizmet etmektir. Siyasetin amacı milletin refahını artırmaktır.' dedi.

AK Parti çatısı altında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise belediye başkanı seçildiği her dönemde parti rozetini çıkararak tüm vatandaşlara eşit hizmet anlayışıyla görev yaptığını söyledi. Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir bölgeye hizmet ettiğini belirten Özcan, 'Geçmişim ortada. Allah'a şükür haram lokma geçmedi ağzımdan. Ancak Keşan için yapılacak çok iş var. Bundan sonra Keşan'ın menfaatine olan her konuda birlikte hareket edeceğiz.' diye konuştu.

KORTEJLE BELEDİYEYE GEÇİLDİ

AK Parti İlçe Başkanlığı'ndaki programın ardından partililer eşliğinde oluşturulan kortej, Keşan Belediyesi'ne yürüdü. Belediye binasında tebrikleri kabul eden Özcan, burada yaptığı konuşmada aldığı karardan pişman olmadığını belirterek, Keşan'ın ihtiyaçlarının karşılanması için Ankara ile daha güçlü bir koordinasyon hedeflediklerini söyledi.

Keşan'ın sorunlarına ilişkin kapsamlı bir dosya hazırladığını ifade eden Özcan, 'Keşan'la ilgili sıkıntılarımızı çözmek için tüm siyasi aktörlerin ortak hareket etmesini arzu ediyorum. Bu anlayış beni AK Parti'ye katılmaya sevk etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yapacak çok işimiz var. Geçişimizin bedeli Keşan'a hizmet olsun.' ifadelerini kullandı. Program, tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.