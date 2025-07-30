Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye’yi saran orman yangınlarını “milli güvenlik meselesi” olarak nitelendirerek, kasten yangın çıkaranların terör suçlusu olarak yargılanmasını ve TBMM’de “Yangınsız Türkiye Komisyonu” kurulmasını talep etti. Aslan, yangınla mücadele için teknolojik ve yasal çözümler önerdi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye’nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yangınları bir tabiat felaketi değil, milli güvenlik sorunu olarak gördüklerini vurgulayan Aslan, iktidarın liyakatsiz politikalarını eleştirerek, “Yüreğimiz alev alev yanıyor. Yanan her ağaç, milletimizin geleceğinden çalınan bir parçadır” dedi.

“KASTEN YANGIN ÇIKARANLAR TERÖR SUÇLUSU SAYILMALI”

Aslan, kasten orman yakanların terör suçu kapsamında yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) acilen “Yangınsız Türkiye Komisyonu” kurulması çağrısında bulunan Aslan, bu komisyonun somut adımlar atarak sorumlulardan hesap sormalı ve yangınların tekrarlanmasını önlemeli olduğunu ifade etti.

ZAFER PARTİSİ’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aslan, yangınlarla mücadele için kapsamlı öneriler sundu:

Ulusal Yangın Savunma Birliği: 81 ilde yüksek teknolojiyle donatılmış, disiplinli bir birlik kurulmalı.

81 ilde yüksek teknolojiyle donatılmış, disiplinli bir birlik kurulmalı. Caydırıcı Cezalar: Kasten yangın çıkaranlar için ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulanmalı.

Kasten yangın çıkaranlar için ağırlaştırılmış müebbet cezası uygulanmalı. Teknolojik Çözümler: Uydu destekli ısı haritaları, yapay zeka ile erken uyarı sistemleri ve gözlem kuleleri kurulmalı.

Uydu destekli ısı haritaları, yapay zeka ile erken uyarı sistemleri ve gözlem kuleleri kurulmalı. Anayasal Koruma: Yanan alanlarda 100 yıl yapılaşma yasağı getirilmeli, sadece ağaçlandırma yapılmalı.

Yanan alanlarda 100 yıl yapılaşma yasağı getirilmeli, sadece ağaçlandırma yapılmalı. Yerel Destek: Orman köylerinde yangın eğitimli gönüllü birlikler ve mini itfaiye araçları tahsis edilmeli.

Orman köylerinde yangın eğitimli gönüllü birlikler ve mini itfaiye araçları tahsis edilmeli. Eğitim ve Farkındalık: Okullarda yangın koruma dersleri işlenmeli, yaz aylarında kamu spotları yayınlanmalı.

Okullarda yangın koruma dersleri işlenmeli, yaz aylarında kamu spotları yayınlanmalı. Finansman: TRT payı, şans oyunları vergileri ve çevre cezaları yangın söndürme filosuna aktarılmalı.

TRT payı, şans oyunları vergileri ve çevre cezaları yangın söndürme filosuna aktarılmalı. Yerli Teknoloji: ASELSAN bünyesinde Milli Yangın Teknolojileri Enstitüsü kurulmalı, yerli dronlar, termal kameralar ve otonom itfaiye araçları geliştirilmeli.

ASELSAN bünyesinde Milli Yangın Teknolojileri Enstitüsü kurulmalı, yerli dronlar, termal kameralar ve otonom itfaiye araçları geliştirilmeli. TEKNOFEST Katılımı: Yangın teknolojileri yarışmaları düzenlenerek genç mühendisler teşvik edilmeli.

Yangın teknolojileri yarışmaları düzenlenerek genç mühendisler teşvik edilmeli. Şeffaflık: Tarım ve Orman Bakanlığı, hava aracı filosunu kamuoyuyla paylaşmalı; Orman Müdürlüğü bütçesi yangın söndürme uçaklarına yönlendirilmeli.

Türkiye’nin afetlere karşı tedbir alacak zenginliğe ve caydırıcı cezalar uygulayacak adalete sahip olduğunu vurgulayan Aslan, “Milleti için var olan Türk Devleti’ni milletine geri kazandırana dek mücadelemiz sürecek” diyerek TBMM’ye “Terörsüz Türkiye” yerine “Yangınsız Türkiye Komisyonu” kurma çağrısını yineledi.