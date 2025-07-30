CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, köy ziyaretleri sonrası mısır üreticilerinin yaşadığı krize dikkat çekerek, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi; üreticinin yanında olduklarını vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Başkanı Av. Harika Taybıllı, köy ziyaretlerinin ardından çiftçilerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti.

Başkan Taybıllı, “Tarlasını süren, gecesini gündüzüne katarak üretim yapan çiftçimiz, yıllardır süren adaletsiz tarım politikalarının yükü altında eziliyor,” diyerek hükümet politikalarını eleştirdi.

MISIR ÜRETİCİLERİNİN KRİZİ

Özellikle mısır üreticilerinin derin bir kriz yaşadığını belirten Taybıllı, son üç yılda mısır fiyatlarının sabit kalmasının üreticiyi üretimden uzaklaştırdığını ifade ederek, “Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri katlanırken, ürün fiyatları yerinde sayıyor. Çiftçimiz zararına üretim yapıyor” dedi.

Üreticilerin en az 15 TL fiyat beklentisinin emeğin karşılığı olduğunu, ancak iktidarın bu talebi görmezden geldiğini vurguladı.

Tarım sektöründeki çöküşün sadece çiftçiyi değil, tüm toplumu etkilediğini belirten Taybıllı, “Tarım bitiyor, köylü toprağından koparılıyor. Bu hepimizin meselesi. Gıda güvenliği ve yerli üretim tehlike altında; her lokmanın ardında çiftçinin alın teri var” diye konuştu.

CHP’nin üreticilerin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade eden Taybıllı, “Çiftçimizin hakkını savunmak, emeğinin karşılığını alması için mücadele etmek boynumuzun borcudur. Toprak bizimdir, üretim bizimdir, gelecek bizimdir. Bu geleceği birlikte kuracağız” dedi.