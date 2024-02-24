Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Alanya’da basın açıklamasında bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Alanya’nın Alanyalıların elinden çıktığnı ifade ederek, "Alanyalıların azınlığa kendi şehirlerinde düştüğü, itelenip örselenecekleri bir duruma doğru hızla kayıyor" dedi. İşte Zafer Partisi Genel Başkan'ı Özdağ'ın açıklaması.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: Birçok arkadaşımız, Türkiye’nin değişik yerlerinde Zafer Partisi Belediye Başkanlığı görevini gerçekleştirebilmek için başvurdular. Türkiye’nin %91.4’ü kapsayan bir alanda Zafer Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Bu birçok siyasi partinin erişemediği bir seçmen kitlesine eriştiğimiz anlamına geliyor.

Tek başımıza, hiçbir ittifakın içerisinde olmadan, yapılan ittifak tekliflerini de geri çevirerek seçim sürecinde partimiz ilerliyor. Alanya’da da Dr. Tahsin Bey, ilk başvuruyu yapan arkadaşlarımızdan birisi oldu. Hemen çalışmalarına güçlü bir şekilde başladı.

Bakın, Alanya’da Zafer Partisi zafere ulaşacak inancandayız. Çünkü Zafer Partisi’nin ortaya koyduğu politikalar Alanya için tek çare olmak durumundadır. Biz Alanya’nın bir turizm kenti olması gerektiğini ama bir göçmenistan olamayacağını söylüyoruz. Mevcut durum, Alanya’nın Alanyalıların elinden çıktığı, Alanyalıların azınlığa kendi şehirlerinde düştüğü, itelenip örselenecekleri bir duruma doğru hızla kayıyor.

Eğer Alanyalılar Alanya’ya sahip çıkacaklarsa, Ata topraklarına sahip çıkacaklarsa, bunun tek yolu var; Zafer Partisi ve Zafer Partisi’nin ortaya koyduğu, açıkladığı politikaların uygulanması. Alanya’nın göçmenistan olmamasının tek yolu budur. Antalya’nın da aynı şekilde Milli Kimliğinin ortadan kalkmamasının tek yolu budur.

Bu iki kentte de uyuşturucuyla güçlü bir şekilde mücadele edilmesinin ve gençlerin uyuşturucu tuzağına düşürülememesinin tek yolu Zafer Partisi’nin Yerel Seçimleri kaybetmemesidir. Biz bu konudaki politikalarımızı Alanya halkına, Antalya halkına, bütün Türk halkına her vesileyle anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz.

Zafer Partisi, şu anda bütün kamuoyunun kabul ettiği gibi oyları en hızlı yükselen parti olmak durumunda. Bu oy yükselişi 31 Mart’a kadar devam edecek.

SORU: Alanya’mızın yıllardan beri özlemle beklediği bir il hayalimiz var. Eğer iktidara gelirseniz Alanya’mızı il yapmaya söz veriyor musunuz?

CEVAP: 2028’de konuşalım bunu. Aslında 2028’e kalmayacak diye düşünüyorum. Daha önce gerçekleşecek. Erken Genel Seçime gidecek Türkiye çünkü bu seçimlerden sonra. Önce Anayasayı değiştirmeyi deneyecekler. Anayasanın ilk 3 maddesini değiştirmeyi, 66. Maddedeki Türklük kavramını değiştirmeyi deneyecekler. Erdoğan hızla buna doğru siyasetin rotasını çevirmeye çalışıyor. Hatırlayın, Devlet Bahçeli ‘seçimden sonra çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez’ demişti. Bu bir ipucudur. Türkiye’nin değişmesine izin vermeyeceğiz.