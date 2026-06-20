AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 65. İl Danışma Meclisi Toplantısı, teşkilatın kuruluşundan bugüne görev yapmış isimlerle mevcut kadroları aynı çatı altında buluşturdu. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ'nın yanı sıra Genel merkez teşkilat başkan yardımcıları, milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri, mevcut ve önceki dönem il ve ilçe başkanları, önceki dönem belde ve belde belediye başkanları, mevcut ve önceki dönem belediye başkanları, önceki dönem büyükşehir belediye meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ilçe başkanları katıldı.

BURSA (İGFA) - Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bu geniş katılımın teşkilatın vefa kültürünü ve birlik ruhunu ortaya koyduğunu belirterek, buluşmanın yalnızca bir toplantı değil aynı zamanda teşkilat hafızasının, emeğin ve kardeşlik bağlarının yeniden canlandığı bir vefa buluşması olduğunu söyledi.

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'Vefa; unutmayandır, zor zamanda omuz verendir'

‎Davut Gürkan, vefa kavramının teşkilat kültüründeki yerine dikkat çekerek, vefanın unutmayana, zor zamanda omuz verene, makamı değişse de safını değiştirmeyene ve aynı davaya yıllar geçse de aynı heyecanla bağlı kalabilene karşılık geldiğini ifade etti.

AK Parti teşkilatının bu anlayışla sahada güçlü bir şekilde çalıştığını vurgulayan Gürkan, bu davanın rahat zamanların değil zor zamanların davası olduğunu belirtti.

‎‎Teşkilatın her kademesinde görev yapanların büyük emek verdiğini söyleyen Gürkan, görünmeyen ancak davaya yük taşıyan 'sessiz kahramanlar' sayesinde bugün güçlü bir teşkilat yapısına ulaşıldığını ifade etti.

Hayatını kaybeden teşkilat mensuplarını da rahmetle anan Gürkan, onların emeklerinin unutulmadığını dile getirdi.

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'Bursa teşkilatı sahada, disiplinle ve kararlılıkla çalışıyor'

‎Bursa teşkilatının sıradan bir yapı olmadığını ifade eden Gürkan, teşkilatın tecrübe, bilgi birikimi ve disiplinle sürekli sahada olduğunu söyledi.

AK Parti'nin masa başında değil sahada siyaset yapan bir hareket olduğunu vurgulayan Gürkan, teşkilatın gücünün birlik ve emekten geldiğini belirtti.

Gürkan, teşkilatın AK Parti'nin en büyük gücü olduğunu ifade ederek, 'Teşkilat varsa umut vardır, teşkilat varsa gelecek vardır, teşkilat varsa zafer vardır' dedi.

'Türkiye Yüzyılı bir kader yürüyüşüdür'

Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Gürkan, bunun bir hayal değil milletin kader yürüyüşü olduğunu söyledi.

Yaz dönemiyle birlikte teşkilat çalışmalarının daha da yoğunlaşacağını belirten Gürkan, hane ziyaretleri, üye çalışmaları, mahalle ve ilçe danışma toplantılarının sürdürüleceğini ifade etti.

Gürkan, Ramazan ayında gerçekleştirilen vefa buluşmalarına da değinerek, 4.500 kişilik iftar programıyla teşkilatın geniş katılımla bir araya geldiğini hatırlattı.Bu buluşmaya katılan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

'Birliğimiz en büyük gücümüzdür'

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberliğe vurgu yapan Gürkan, bu davanın milletin istikbalinin ve istiklalinin davası olduğunu söyledi.

Davanın kardeşlikle büyüdüğünü ve kenetlenerek güç kazandığını ifade eden Gürkan, 'Biz bir seçim hareketi değil, bir istikamet hareketiyiz' dedi.

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Şahin Biba: 'Eser ve hizmet siyasetiyle güçlü bir Türkiye var'

‎Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi önemli bir noktaya taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin bugün bölgede ve dünyada güçlü bir aktör haline geldiğini ifade eden Biba, Kosova ziyaretlerinde Türkiye'ye duyulan sevgi ve güveni bir kez daha gördüklerini belirtti.

Bursa'da da aynı anlayışla çalıştıklarını söyleyen Biba, belediye olarak teşkilatlarla uyum içinde şehrin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Biba, Bursa'nın üretim gücü ve stratejik önemine dikkat çekerek kentin daha güçlü bir geleceğe taşınacağını vurguladı.

‎Şevket Orhan: 'AK Parti vefayı siyasetin merkezine koyan bir harekettir'

AK Parti Bursa Kurucu İl Başkanı Şevket Orhan, 65. İl Danışma Meclisi'nin 'vefa' temasıyla düzenlenmesinin AK Parti'nin teşkilat kültürüne ve geçmişine verdiği önemin en açık göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Orhan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana sadece bir siyasi yapı değil, aynı zamanda vefayı, sadakati ve dava bilincini merkeze alan büyük bir hareket olduğunu ifade etti. Teşkilatın her kademesinde emek veren isimlerin unutulmadığını, bu tür buluşmaların da bunun en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

‎Uğur Aydemir: '81 ilde vefa grupları kurduk'

‎AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Uğur Aydemir, teşkilat başkanlığı olarak 81 ilde 'vefa grupları' oluşturduklarını belirterek, bu yapı sayesinde teşkilatın geçmiş dönemlerde görev yapmış dava arkadaşlarıyla daha güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

Aydemir, vefa grupları aracılığıyla yalnızca belirli dönemlerde değil, sürekli ve düzenli şekilde istişareler yapıldığını, teşkilatın farklı kademelerinde görev almış isimlerle bir araya gelinerek hem geçmiş birikimin yaşatıldığını hem de tecrübenin yeni nesillere aktarıldığını ifade etti.

‎Bu buluşmaların teşkilat içinde birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayan Aydemir, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana en önemli gücünün teşkilat ruhu olduğunu belirterek, bu ruhun diri tutulmasının partinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

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‎Efkan Âlâ: 'Hava kurşun gibiydi, 25 yılı geride bırakıyoruz'

‎Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, partinin kuruluş sürecinin zorlu şartlar altında gerçekleştiğini belirterek, 'Hava gerçekten kurşun gibi ağırdı. O günleri bizzat yaşadık. Bugün ise AK Parti olarak 25 yıllık bir siyasi tecrübeyi geride bırakıyoruz' dedi.

‎Konuşmasında Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisine de değinen Âlâ, Filipinler'deki Moro Barış Süreci'ni örnek gösterdi. Gençlik yıllarında Moro meselesini uzaktan takip ettiklerini belirten Âlâ, bugün Türkiye'nin katkılarıyla bölgede önemli bir barış ortamının oluştuğunu söyledi.

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Moro sürecinde görev almış bir yazar ve düşünce insanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen bir kitap gönderdiğini anlatan Âla, kitapta Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğin ilham kaynağı olarak gösterildiğini ifade etti.

Âlâ, dünyanın farklı coğrafyalarında elde edilen bu başarıların sadece siyasi kadroların değil, kuruluşundan bugüne davaya emek veren tüm teşkilat mensuplarının ortak eseri olduğunu belirterek, 'Bu başarıda en büyük pay, zor zamanlarda bu davaya sahip çıkan teşkilat mensuplarımızındır' diye konuştu.

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'Bu başarı hepimizin ortak eseridir'

‎Elde edilen kazanımların bireysel değil, toplumsal bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Âlâ, teşkilatın her kademesinde görev yapanların büyük bir fedakârlıkla çalıştığını söyledi.

Başarıların milletin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Âlâ, 'Bunu siz başardınız arkadaşlar' diyerek teşkilata teşekkür etti.

‎Efkan Âlâ konuşmasında AK Parti'yi yalnızca bir siyasi parti olarak değil, aynı zamanda bir dava hareketi olarak tanımladı.

‎Âlâ, bu hareketin şiddete karşı duran, sabır ve sebatı esas alan, hiçbir şeye boyun eğmeyen bir kadro olduğunu ifade etti. AK Parti'nin aynı zamanda fikri, vicdanı ve irfanı hür insanların oluşturduğu bir siyasi yapı olduğunu dile getirdi.

‎Âlâ, AK Parti'nin Türkiye'de siyasal sistemin işleyişini değiştirdiğini belirterek, geçmişte kurumların siyaseti yönlendirdiği bir yapının olduğunu, ancak bu dengenin değiştiğini söyledi.

Artık hükümetlerin daha etkin karar alabilen bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Âlâ, siyasetin merkezine millet iradesinin yerleştiğini vurguladı.

‎Muhalefete yönelik eleştiriler

‎Konuşmasının devamında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Âlâ, ana muhalefet partisinin iç tartışmalarına ve yönetim krizlerine dikkat çekti.

CHP'nin kurumsal yapısını uzun yıllardır sürdürdüğünü ancak siyasetin gerçek anlamda demokratik rekabetle yeni bir döneme girdiğini ifade eden Âlâ, geçmişte farklı güç dengeleriyle siyaset yürütüldüğünü öne sürdü.

Âlâ, muhalefetin kendi iç meselelerini çözemediğini savunarak, 'Daha kendi yöneticilerini belirleyemeyen bir yapının ülkeyi yönetme iddiası olamaz' değerlendirmesinde bulundu.

Âlâ, muhalefetin yönettiği belediyelere ilişkin olarak da eleştirilerde bulunarak, yönetim anlayışında ciddi sorunlar olduğunu iddia etti.

Kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığını ve belediyecilik hizmetlerinde aksaklıklar yaşandığını dile getirdi.

Türkiye'nin aynı anda birçok uluslararası krizle mücadele ettiğini söyleyen Âlâ, Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu, Libya ve Suriye gibi bölgelerde aktif diplomasi yürütüldüğünü belirtti.Türkiye'nin güçlü devlet refleksiyle hareket ettiğini ifade etti.

Âlâ, yeni anayasa ihtiyacına dikkat çekerek, hazırlanacak metnin hak ve özgürlükleri güvence altına alan, devletin işleyişini güçlendiren ve kurumlar arası uyumu sağlayan bir yapıda olması gerektiğini söyledi.

‎'Terörsüz Türkiye' hedefi

‎Terörsüz Türkiye hedefinin toplumda karşılık bulduğunu ifade eden Âlâ, vatandaşların bu konuda güçlü bir beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

Gençlerin geleceğe daha güvenli bakabilmesi için bu sürecin önemine işaret etti.

Efkan Âlâ, AK Parti ile birlikte Türkiye'de siyasal paradigmanın değiştiğini, siyasetin alanının genişlediğini ve millet iradesinin merkez haline geldiğini söyledi.

Toplumun daha önce dışlanan kesimlerinin bugün sistemin içinde yer aldığını ifade etti.

‎Âlâ, konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, geçmişten bugüne görev yapan tüm partilileri selamladı.

'Siz olmasaydınız bu başarılar olmazdı' diyen Âlâ, teşkilatın partinin en temel gücü olduğunu vurguladı.

‎Açılış konuşmalarının ardından Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında parti mensuplarının ile soru-cevap ve istişare bölümüne geçildi.