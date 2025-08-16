Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde hatalı parklanmadan minibüslerdeki klima ve güvenlik kontrolüne varan kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde hem trafik akışını düzenlemek hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bayramyeri’nde yapılan uygulamalarda özellikle hatalı parklanmalar mercek altına alındı. Kaldırım ve yol kenarlarını işgal eden, trafik akışını olumsuz etkileyen araçlara yönelik kontrollerde sürücülere gerekli uyarılar yapıldı ve kural ihlali tespit edilen araçlara işlem uygulandı. Öte yandan vatandaşlar, düzenli parklanmanın şehir içi ulaşımın rahatlığı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Zabıta ekiplerinden minibüslerde klima ve güvenlik denetimi

Zabıta ekipleri aynı zamanda kent merkezinde şehir içi minibüslerde de kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Araçlarda iç temizlik durumu, belirlenen güzergâhlara uyum, ayakta yolcu alınıp alınmadığı gibi konular incelendi. Ayrıca ekipler tarafından artan hava sıcaklıklarında minibüslerin klima kullanımı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı da kontrol edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, trafik düzeninin korunması ve toplu taşıma hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetimlere kesintisiz devam edecek.