Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı tespit edilen bir zincir market şubesini mühürleyerek süreli kapatma cezası uyguladı.

ÇORUM (İGFA) - Çorum genelinde market denetimlerini aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi 1. Sokak'ta bulunan zincir market şubesinde, reyonlarında ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğunu tespit etti. Daha önce de aynı ihlal nedeniyle cezai işlem uygulanan işletmeye, yeniden yapılan denetimde benzer durumun devam ettiği belirlendi. Bunun üzerine Belediye Encümeni kararıyla market şubesinin süreli olarak kapatılmasına karar verildi.

MARKET CAMINA AFİŞ ASILDI

Zabıta ekipleri, kararın tebliğinin ardından iş yerini mühürleyerek kapatma işlemini gerçekleştirdi ve market girişine, 'Bu market son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak kapatılmıştır' yazılı bilgilendirme afişi astı.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunmasına büyük önem verildiği vurgulanarak, denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca kasa-reyon fiyat farkı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere karşı öncelikle cezai işlem uygulandığı, ihlallerin tekrarı halinde ise Encümen kararıyla kapatma cezası verildiği ifade edildi.

Vatandaşlara da alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri çağrısı yapılarak, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Alo 153 Zabıta Hattı veya Çorum Belediyesi WhatsApp şikâyet hattına bildirimde bulunmaları istendi.