Bornova Belediyesi'nin Kent Kasap hizmetinden yararlanan vatandaşlar dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Her an Bornovalıların yanında olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal desteklerin artarak süreceğini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları nedeniyle programın müzik ve gösterilerinin olduğu kısımlar iptal edilirken, Eşki ihtiyaç sahipleri, emekliler ve dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bornova Belediyesi'nin 2026 yılı başında Kızılay Mahallesi'nde hizmete açtığı Kent Kasap'tan yararlanan vatandaşlar, Şehit Er Adem Bilaoğlu Tesisleri İZBAŞ Düğün Salonu'nda düzenlenen dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de Eşi Beste Eşki ile birlikte programa katılarak vatandaşlarla buluştu.

Acı olaylar nedeniyle sade program

Gecenin başlangıçta daha farklı planlandığını ifade eden Eşki, son günlerde yaşanan acı olaylar nedeniyle programın sadeleştirildiğini belirtti. 'Sizlerle yeniden bir araya gelmek, sohbet edebilmek, el sıkışabilmek gerçekten çok kıymetli ancak ülkemizde peş peşe yaşanan çok üzücü olaylar hepimizi derinden sarstı. Böyle bir ortamda eğlenmek, müzik eşliğinde vakit geçirmek içimizden gelmedi' diye konuştu.

Toplumda giderek artan gerginliğe dikkat çeken Eşki, ekonomik zorlukların ve yaşam koşullarının insan psikolojisi üzerinde ciddi etkiler yarattığını vurguladı. 'İnsanlar geçim sıkıntısı, sorumluluklar ve çaresizlik nedeniyle zaman zaman büyük kırılmalar yaşayabiliyor. Ama özellikle çocukların bu tür olayların parçası olması hepimizi daha da derinden yaralıyor. Bu durum 'Nereye gidiyoruz?' sorusunu sormamıza neden oluyor' ifadelerini kullandı.

Sosyal destek önceliğimiz

Bornova Belediyesi'nin önceliğinin her zaman ihtiyaç sahipleri olduğunu belirten Başkan Eşki, 'Bizim anlayışımızda, bir kamu görevindeyseniz, ihtiyaç sahibi kim varsa onun yanında olmanız gerekir. Yoksulların, emeklilerin, geri planda bırakılan herkesin yanında olmak bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur. Her an yanınızdayız' dedi.

Bu yaklaşımın kültürel bir miras olduğuna dikkat çeken Eşki, 'Ailemizden, büyüdüğümüz topraklardan öğrendiğimiz dayanışma kültürü bunu gerektiriyor. Biz de bu anlayışı hayata geçiriyoruz ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Vatandaşlarla daha sık bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade eden Eşki, bu buluşmaların sadece destek değil aynı zamanda dayanışma ve moral açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

4 binden fazla aileye destek

Bornova Belediyesi'nin sosyal destek projeleri kapsamında Kent Kasap ve Kent Market uygulamalarıyla binlerce aileye ulaşılıyor. Kent Kasap Kart sahibi 881 aile ile Kent Market'ten yararlanan 3 bin 471 aile olmak üzere toplam 4 bin 352 aile düzenli olarak Kent Kasap'tan yararlanıyor. Uygulama kapsamında vatandaşlar ayda bir kez 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı et temin edebiliyor.

Yeni projeler yolda

Önümüzdeki dönemde sosyal projelerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Eşki, Bornova'da yaşam kalitesini yükseltecek yeni çalışmaların da hayata geçirileceğini söyledi. 'Daha fazla bostan kuracağız, daha çok kadına destek olacağız, çocuklarımız için oyuncak kütüphanelerini yaygınlaştıracağız. Ulaşım, altyapı ve dijitalleşme alanlarında da Bornova'yı daha ileriye taşıyacağız' dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Eşki, 'Bu topraklarda çok güçlü bir dayanışma kültürü var. Bornovalılar her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de bunun için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.