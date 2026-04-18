Van'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda tarım makineleri ve tarımsal projeleri ile Van Büyükşehir Belediyesi standı öne çıktı.

VAN (İGFA) - Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açan Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Dev traktörlerden akıllı sulama sistemlerine, modern hayvancılık ekipmanlarından yenilikçi gıda çözümlerine kadar birçok teknolojik ürünün sergilendiği fuarda Van Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan stant, ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

İki sıralı Silaj hasat makinesi, katı gübre dağıtım makinesi, 20 sıralı hububat ekim makinesi, taş toplama makinesi, harman makinesi ve traktörlerin sergilendiği stantta, ata tohumları da tanıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tarımsal projeler hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı stant hem üreticilere destek olmayı hem de kentteki tarımsal faaliyetleri daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Fuar, 19 Nisan'a kadar sektör temsilcileri ile vatandaşları bir araya getirecek.