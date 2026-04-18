İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun 25 milyon liralık yatırımıyla tamamlanan 1,1 kilometrelik yağmur suyu hattı sayesinde Türkelli'de yıllardır süren su birikintisi sorunu sona erdi.

İZMİR (İGFA) - Menemen Türkelli'de yağışlı havalarda yaşanan su birikintisi sorunu çözüme kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü tarafından öz kaynaklarla yürütülen 1.1 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlandı. 25 milyon liralık yatırımla özellikle Çanakkale Karayolu ile Türkelli Mahallesi'nin kesişiminde uzun yıllardır yaşanan göllenme sorunu ortadan kaldırıldı.

Altyapı tamamlandı, üstyapı yenileniyor

İZSU ekiplerinin yoğun çalışmasıyla tamamlanan altyapı imalatlarının ardından, bölgede yol konforunu artıracak beton döküm çalışmalarına geçildi. Sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu bir ulaşım için yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

775 dönümlük alanın yağmur suyu güvenle taşınıyor

Havza planları doğrultusunda hayata geçirilen projeyle yaklaşık 775 dönümlük alanda oluşan yağmur suları, 1000 ve 1400 milimetre çapındaki beton borular aracılığıyla Azapkan Deresi'ne güvenli şekilde iletilmeye başlandı. Sistem sayesinde yoğun yağışlarda oluşan su birikintilerinin önüne geçilirken, bölgedeki taşkın riski de önemli ölçüde azalacak.