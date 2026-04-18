Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy'e kazandırılan modern İtfaiye İstasyonu, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, 'Güvenli Şehir Tekirdağ' vizyonu kapsamında Şarköy'e kazandırdığı itfaiye istasyonunu düzenlenen törenle hizmete açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa; Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk'ün yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANI ALPAY VAR: 'ŞARKÖY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Programın açılış konuşmasını yapan Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, böylesine modern bir tesisin ilçeye kazandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İtfaiye istasyonunun Şarköy'ün güvenlik altyapısı için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Var, başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

CANDAN BAŞKAN: 'YAŞADIĞIMIZ ACILARIMIZI UNUTMUYOR, TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuşmasına Türkiye'yi sarsan güncel acılara değinerek başladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle buruk olduklarını belirten Candan Başkan, 'Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Rabbim milletimizi böyle acılardan korusun. Bu anlamlı günde, insan hayatını korumanın ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz' diyerek afet yönetiminin önemine dikkat çekti.

'11 İLÇEYE 11 İTFAİYE İSTASYONU'

Şarköy'ün stratejik önemine vurgu yapan ve ilçenin dayanıklılığını artırmak zorunda olduklarını belirten Başkan Yüceer, 'Şarköy, denizi, doğası ve yaz aylarında katlanan nüfusuyla Tekirdağ'ın göz bebeği. Bu nedenle ilçemizin altyapısını, üstyapısını ve afetlere karşı dayanıklılığını güçlendirmek zorundayız. Göreve geldiğimizde 'Güçlü Tekirdağ' hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda 11 ilçemize 11 itfaiye istasyonu kazandırmayı planladık. Malkara'nın ardından bugün Şarköy'deyiz. Diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız hızla devam ediyor' şeklinde konuştu.

'GÜÇLÜ BİR TEŞKİLAT, GÜVENLİ BİR ŞEHİR DEMEKTİR'

Yeni itfaiye istasyonu yatırımlarına değinen Candan Başkan, 'Sadece bina yapmakla yetinmedik. Personel sayımızı artırdık, araç ve ekipmanlarımızı güçlendirdik, eğitimlerimizi geliştirdik. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir teşkilat, güvenli bir şehir demektir. Çerkezköy, Saray ve Ergene'deki istasyon inşaatlarımız da hızla ilerliyor. Önümüzdeki aylarda inşallah hep beraber onların da açılışını yapacağız' dedi.

MÜDAHALE SÜRELERİNDE BÜYÜK BAŞARI

İtfaiye teşkilatının güçlenen yapısını verilerle ortaya koyan Başkan Yüceer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

'Bu çalışmaların somut sonucunu da görüyoruz. Şarköy'de kentsel alanlarda ortalama olaylara ulaşma süremizi 4 dakika 40 saniyeden 3 dakika 43 saniyeye düşürdük. Kırsalda ise bu süreyi 16 dakika 41 saniyeden 15 dakika 6 saniyeye indirdik. Belki kısa gibi görünen bu süreler, bir hayatı, bir evi, bir ormanı kurtaracak kadar kıymetlidir.'