Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kardeş şehir Romanya'nın Pitești kentinde düzenlenen 'Simfonia Lalelelor (Lale Senfonisi)' Festivali'ne katıldı. Programda, daha önce Şanlıurfa'da imzalanan kardeş şehir protokolü, Pitești halkı ve diplomatik temsilcilerin huzurunda bir kez daha teyit edilerek iki şehir arasındaki dostluk ve iş birliği bir kez daha ön plana çıkarıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Romanya'nın Argeș ilinin başkenti Pitești'de her yıl ilkbaharda düzenlenen geleneksel çiçek festivali 'Pitești Lale Senfonisi (Simfonia Lalelelor)' etkinliğinde Şanlıurfa rüzgârı esti.

Kardeş şehir Pitești Belediyesi tarafından düzenlenen programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı. Uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören organizasyonda çok sayıda büyükelçi, senatör, parlamenter ve diplomatik temsilci de yer aldı. Şanlıurfa heyetinde ayrıca, Şanlıurfa'nın Romanya Fahri Konsolosu Mehmet Erdem de bulundu.

Festivalin açılışında konuşma yapan Başkan Gülpınar, sözlerine kısa süre önce hayatını kaybeden

Romanya'nın değerli spor insanlarından Mircea Lucescu'yu anarak başladı. Lucescu'nun sadece Romanya için değil, dünya futbolu için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Gülpınar, sporun toplumları birleştirici gücüne dikkat çekti.

Konuşmasında, Lale Festivali'nin köklü geçmişine ve kültürel anlamına değinen Başkan Gülpınar, Şanlıurfa ile Pitești arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin kültür, sanat ve ortak değerler üzerinden daha da güçleneceğini ifade etti.

Program kapsamında, daha önce Şanlıurfa'da imzalanan kardeş şehir protokolü, Pitești halkı ve diplomatik temsilcilerin huzurunda bir kez daha teyit edilerek, iki şehir arasındaki dostluk bağı güçlü bir şekilde vurgulandı.

Ayrıca Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini salonda tanıttı. Şanlıurfa'nın tarihi güzellikleri de bu esnada ekrana yansıtıldı.

Şanlıurfa heyeti, bu anlamlı organizasyona katkı sunan başta Pitești Belediyesi olmak üzere tüm ev sahiplerine teşekkür ederek, iki şehir arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde somut projelerle daha da ileri taşınacağını belirtti.