Nilüfer Belediyesi, Şehitler Haftası kapsamında Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi'nde bulunan gazi ve şehit yakınları derneklerini ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gazilerin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Gökçe Güney ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman Şehitler Haftası dolayısıyla Mihraplı Şehitlik Yerleşkesi'ndeki gazi ve şehit yakınları derneklerinin üyeleri ile bir araya geldi.

Güney ve Erman, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem ve üyeleri, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına ve üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri ve üyeleriyle buluştu.

Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Güney ve Erman, Nilüfer'in her zaman bir dayanışma kenti olduğunu vurguladılar. Buluşmada, derneklerin talep ve önerileri de dinlenerek, çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde de bulunuldu.