Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Acil Tıp Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Tahir Talat Yurttaş ve ekibi, TV 100 çalışanlarına hayat kurtaran ‘Heimlich Manevrası’ eğitimi verdi.

Hayatımızın her döneminde başımıza gelebilecek olan ‘soluk borusuna cisim kaçması sonucu yaşanabilecek boğulma tehlikesi’ durumu, aslında anında yapılabilen bir ilk yardım müdahalesi ile kontrol altına alınabilen bir olaydır. Bu tür bir durumda uygulanan ‘Heimlich Manevrası Tekniği’ ile hasta, hastaneye gitmesine gerek kalmadan kolay ve basit bir ilk yardım müdahalesi ile kurtulabilir. Gaziosmanpaşa Hastanesi Acil Tıp Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Tahir Talat Yurttaş ve ekibi, TV 100 stüdyolarına giderek, haber merkezi çalışanlarına birebir ve uygulamalı Heimlich Manevrası eğitimi verdi.

TV100 Haber Merkezi çalışanlarından oluşan büyük ekip, haber stüdyolarında düzenlenen program ile hayat kurtaran ilk yardım eğitimi olarak bilinen ‘Heimlich Manevrası’ hakkında hem bilgi sahibi oldu, hem de bizzat uygulamalar yaptı. Özellikle küçük yaşta çocukları olan televizyon çalışanları konuya dikkat ve özenle yaklaşarak ilgi gösterdi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tahir Talat Yurttaş, Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak heimlich manevrası başta olmak üzere tüm ilk yardım eğitimlerini ve temel yaşam desteği programlarını kamuoyuna farkındalık katmak için her platformda, kurum ve kuruluşta vermeye devam edeceklerini söyledi.

Editör: MURAT AYDIN