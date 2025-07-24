Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi tüm hızıyla sürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Proje kapsamında, Anafartalar-Dokuzkavaklar Kapalı Yüzme Havuzu’nda Pınarkent, Küçükdere, Yeniköy ve Irlıganlı mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 80 kadın kursiyer, haftanın iki günü aldıkları eğitimlerle temel yüzme becerilerini kazandı.

Denizli Büyükşehir’in “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi göz dolduruyor

Eğitimlerin sonunda düzenlenen törenle katılımcılara başarı sertifikaları verildi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi Nilgün Çavuşoğlu da katıldı. Kadınlarla bir araya gelen Nilgün Çavuşoğlu, hem tebrik etti, hem de yaşadıkları bu özel süreci dinleyerek onların mutluluğuna ortak oldu. Törene Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya da eşlik etti.

Kadınlara her alanda destek

Kadınlara yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Kadınların sporla buluşmasını, kendine güvenlerini artırmalarını çok önemsiyoruz. Eğitimleri başarıyla tamamlayan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Büyükşehir olarak kadınlarımız için her alanda destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.