“UNESCO Dünya Mirasında Koş” sloganıyla bu yıl bir kez daha düzenlenen Efes Ultra Maratonu'nda final sevinci Uğur Mumcu Sevgi Yolu’nda düzenlenen ödül töreninde yaşandı.İZMİR (İGFA) - Yüzlerce sporcu Efes Ultra Maratonu’nda dünya mirasını koşarak keşfetti

Birçok Efes Selçuklu işletmenin sponsor olarak desteklediği organizasyonun kurumsal destekçileri arasında Selçuk Kaymakamlığı, Efes Selçuk Belediyesi, Selçuk Ticaret Odası, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası da yer aldı.

120K-61K-42K-27K-12K-6K kategorilerinde 4- 6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Efes Ultra Maratonu üç gün boyunca 2705 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Mirası Efes Selçuk’un tarihi destinasyonlarının yanı sıra doğal güzelliklerinde yer aldığı parkurlarda koşan katılımcılar maraton heyecanı ile Dünya Mirası Efes Selçuk’u keşfettiler.

6 Km’den 120 Km’ye kadar farklı parkurlarda koşan sporcular parkurları içerisinde yer alan Pamucak Sahili, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Çamlık, Şirince, Belevi, Saint Jean Yokuşu, Barutçu ve Zeytinköy’ün bulunduğu destinasyonları parkurlarına göre koşarak keşfettiler.

Efes Ultra Maratonu’nun son gününde Uğur Mumcu Sevgi Yolu’nda düzenlenen ödül töreninde 120K-61K-42K-27K-12K-6K kategorilerinde dereceye giren sporculara plaketleri Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Güzel, Bilgi Keskin, Mehmet Ihlamur, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak ve ilçe protokolü üyeleri tarafından verildi.