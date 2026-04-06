Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Yuvacık Barajı'na su kaynaklarından ve doğadan gelen atıkları profesyonel ekipmanlarla topladı. 125 metreküp atık, baraj yüzeyinden alınarak bertaraf edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sıfır Kirlilik' ilkesiyle yürüttüğü dev projelerle sadece şehrin değil, Marmara Denizi'nin geleceğini de kurtarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajı'ndaki hassas su yönetiminden İzmit Körfezi'nin derinliklerinden çıkarılan çamura kadar her aşamada vizyoner mührünü ortaya koyuyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, İSAŞ koordinasyonuyla yürüttüğü temizlik çalışmaları sayesinde Yuvacık Barajı'ndan 125 metreküp atık uzaklaştırılarak hem su kalitesi korundu hem de ekosistem güvence altına alındı.

YUVACIK BARAJI'NDA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

Şehrin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı, son yağışların etkisiyle tam doluluk oranına ulaştı. Bu gelişmenin ardından Büyükşehir, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her damlanın korunmasına özen göstererek barajdaki fazla suyu Sapanca Gölü'ne kontrollü şekilde aktarmaya başladı.

Diğer yandan su kalitesini en üst seviyede tutmak için yürütülen çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek teknolojili amfibi araçlarla göl yüzeyinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu titiz çalışmalar sonucunda su kalitesini tehdit eden yaklaşık 9 kamyon dolusuna denk gelen toplam 125 metreküp atık havzadan uzaklaştırıldı. İSAŞ ile koordinasyon içinde sürdürülen bu çalışmalar sayesinde, bölgenin içme suyunun saflığı ve güvenliği güvence altına alınırken, ekosistemin korunmasına da önemli katkı sağlandı.

Kirlilikle mücadeleyi henüz denize ulaşmadan kaynağında başlatan Büyükşehir Belediyesi, Kumla ve Kilez dereleri gibi stratejik noktalara yerleştirilen sabit bariyerlerle son 5 yılda 692 metreküp atığı deniz ekosistemine ulaşmadan engellerken, 7/24 görev esası ile çalışan deniz süpürgeleri ise son 5 yılda yaklaşık 107 bin metreküp sıvı atığı toplayarak İZAYDAŞ aracılığı ile bertaraf etti. Bu sayede hem atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçildi hem de ekonomiye ve enerjiye geri kazandırıldı.

İZMİT KÖRFEZİ'NDE TARİHİ TEMİZLİK BAŞARISI

Avrupa'nın en büyük çevre yatırımlarından biri olarak öne çıkan 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği' kapsamında da tarihi rakamlara ulaşıldı. Çalışmalar çerçevesinde 270 futbol sahasına eşdeğer 195 hektarlık alan temizlenirken, deniz tabanından ise 1 milyon 800 bin metreküp çamur çıkarılarak yaklaşık 120 bin kamyon dolusu kirlilik ortamdan uzaklaştırıldı. Gerçekleştirilen bu kapsamlı temizlik sayesinde bölgede doğal yaşam yeniden canlanmaya başladı. İzmit Körfezi'nde yunuslar tekrar görülürken, suyun doğal filtresi olan pinalar ve denizlerin akciğeri olarak bilinen deniz çayırları da ekosistemin dengesine güç kazandırdı.