BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vekilliği görevi, Başkan Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'a verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi ise olağanüstü toplanarak Başkan Vekili seçimi yapacak.

9 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak olan toplantı sonrasında Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın geçici görevlendirme süreci sona ererek, Başkan Vekilliği için yasal süreç tamamlanacak.