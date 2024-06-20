Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 21 Haziran Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yılı sebebiyle yayımladığı mesajda, “Ecdadın kanıyla, canıyla yurt yaptığı bu topraklar bize en büyük emanettir. Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 21 Haziran Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında Adapazarı’nın düşman elinden alınması için canlarını ortaya koyan, bu şehirde yaşayanların geleceği için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen binler için “minnettar ve duacıyız” ifadelerine vurgu yaptı.

Onlarca farklı kültürden insanın yaşadığı bu coğrafyanın, kültür ve değerler açısından Türkiye’nin en farklı bölgesi olduğunu hatırlatan Başkan Alemdar, Sakarya’nın en büyük zenginliğinin de bu olduğunu ifade etti. Alemdar, “Bu vatan için canıyla, kanıyla savaşarak bu toprakları bize yurt yapan atalarımıza selam ve dua ile… Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılı kutlu olsun” sözlerine yer verdi.

Başkan Alemdar, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Tarih boyunca kahramanların şehri olarak anılan Sakarya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın coşkusu, heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. 21 Haziran ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi, millet olma sevincini, birlik ve beraberliği hatırlatan gündür. Bu vatan için canıyla, kanıyla ve yüreğiyle savaşan, bizlere bu güzel vatanı yurt yapan atalarımıza ne kadar dua etsek azdır. Temennimiz şudur ki; bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız hep dalgalansın, minarelerimizde ezanlarımız susmasın.”

“Onlarca farklı kültürden insanın yan yana, gönül gönüle yaşadığı bu coğrafyanın Türkiye’nin ve civar bölgelerin bir mozaiği olduğunu biliyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz de çok kültürlü, farklı değerlere sahip insanlarımızın oluşturduğu bu güzel manzaradır. Sakarya’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum”