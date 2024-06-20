Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ettiği ‘26. Dinler Buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi. Akbelen Şehir Mezarlığı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Dinler Buluşması’nın yaratıcı ismi Lina Nasif adına sevenleri konuşma yaptı.MERSİN (İGFA) - Programa; Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Mersin Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Mersin Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Üyesı Vahap Kokulu, Müslüman ve Hristiyan dünyası temsilcileri ile birlikte çok sayıda Mersinli katıldı.

Kilise müziği ve ney dinletilerinin yer aldığı programda, Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ile birlikte Mevlana Kültür ve Sanat Derneği üyeleri ilahi söyledi. Etkinlikte; Mersin İl Müftülüğünü temsilen Hz. Osman Cami İmam Hatibi Vehbi Saygılı, Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Dedesi Erdoğan Sevim, Katolik Kilisesi Pederi Roshan Corderio Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi İspir Coşkun Teymur, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Hoşgörü ve birlik içerisinde yaşamanın önemine vurgu yapılan etkinlik, barış ve kardeşlik duasının okunmasıyla son buldu.