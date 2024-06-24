Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Acarlar Longozu’na yaptığı ziyarette şehirdeki doğal güzelliklerin en etkin şekilde korunacağını, tanıtılacağını ve geleceğe miras bırakılacağını bir kez daha vurgulayarak, “Bu güzellikleri korumak bizim ve tüm Sakaryalıların insanlık görevidir. Longoza Türkiye’den ve hatta dünyadan yoğun bir ilgi var. 4 günlük bayramda 15 binin üzerinde vatandaşımızı misafir ettik” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Her fırsatta vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin kuzey ilçesi Karasu’da Acarlar Longozu Tabiat Parkı’nı ziyaret etti.

DOĞA MİRASI

Doğa harikası Acarlar Longozu’nda Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ile birlikte yürüyüş yapan Alemdar şehirdeki doğal güzelliklerin korunması, tüm dünyaya tanıtılması ve geleceğe en sağlıklı şekilde miras bırakılması konusundaki hassasiyetini yeniden vurguladı.

CENNET ALANLARIN TANITIMI

Longozun ve şehirdeki tüm doğal cennetlerin tanıtımını en iyi şekilde yaparak Sakarya’ya katma değer oluşturmak için önemli adımlar atacaklarını ifade eden Alemdar, park alanındaki buluştuğu vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.

“KORUMAK İNSANLIK GÖREVİMİZDİR”

Vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri, parkları ve millet bahçelerini her fırsatta gezerek bire bir temaslarda bulunan Başkan Alemdar, “Ülkemizin tek parça halindeki en büyük su basar ormanı Acarlar Longozu’nu ziyaret ettik. Ziyaretimizde vatandaşlarımızla da görüştük. Görüş ve önerilerini dinledik. Zengin bitki florası, 200’ün üzerinde kuşun yaşam alanı olan longozu korumaya devam edeceğiz. Doğal güzelliklerimizi ve çevrelerini korumak hem bizim hem de tüm Sakaryalıların insanlık görevidir. Longozumuza hem yurt içinden hem de yurt dışından çok yoğun bir ilgi var. Kurban Bayramı’nda günde 5 binden fazla ziyaretçi Longoz’a ayak basmış. İnşallah şehrimizin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımını da en güzel şekilde yapacağız” dedi.