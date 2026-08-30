İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da terör örgütü posterleri asarak provokasyon yapan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel olmak isteyenlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon peşinde koşan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' sürecine engel çıkarmaya çalışan hiç kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

'HASSAS DÖNEM PROVOKASYONLARA KAPALIDIR'

Bakan Çiftçi, milli birlik ve kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret edenlerin hak ettiği muameleyi göreceğini belirterek, güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu şüphelilerin yakalandığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ülkenin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin gündemden çıkarılması ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için devletin tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde çalıştığını belirterek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ülkeyi kalkınma, üretim ve refaha taşıyacak tarihi bir adım olduğunu ve bu dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması gerektiğini kaydetti. Bakan Çiftçi, siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara kadar herkese bu süreçte önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, Türkiye'nin istikametinin huzur, birlik ve güçlü yarınlar olduğunu kaydetti.