Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi ile Harmancık'ın Köçekler Mahallesi'nde orman dışı alanlarda başlayan iki ayrı yangın, kısa sürede ormanlık alanlara sirayet etti.

BURSA (İGFA) - Yangının büyümesini ve daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ekipler, alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Müdürlük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kestel ve Harmancık ilçelerinde orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangını bir an önce söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü belirtti.