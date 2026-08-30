Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, 237 yolcu ve mürettebatın sağ kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Kayıplara ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Girne'den Mersin'in Taşucu ilçesine seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisine ilişkin son bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içerisinde geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 237 yolcu ve mürettebatın sağ olarak kurtarıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Kayıp kişilere ulaşılması için arama-kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade eden Erdoğan, çalışmalardan olumlu sonuç alınmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Kazanın ardından devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türk milleti ile Kıbrıs Türk halkına başsağlığı temennisinde bulundu.