İzmit Belediyesi, bu kurban bayramında da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürdüKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak birçok ailenin yüzünü güldürdü

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ve ihtiyaç sahibi vatandaşları her durumda gözetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yıl da toplanan kurban eti bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla Kurban Bayramında hayırseverlerin Kurban Bayramı boyunca bağışladığı kurban etlerini sosyal hizmet uzmanlarının tespit ettiği ve Gıda Bankasından düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay ederek dağıttı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan bağışlar hakkında açıklama yapan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Hasan Gökbayrak, “İzmit Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti ulaştırmak adına bayram boyunca hem Gıda Bankamızda hem de Aşevimizde hayırsever vatandaşlardan bağış etlerini topladık. Yaklaşık 1 buçuk tona yakın et bağışı aldık.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR”

Etleri usulüne göre şekilde depoladık. Etleri Aşevinde yaklaşık 2 buçuk kilogramlık parçalara ayırdık. Kurban Bayramı boyunca da etleri dondurduk. Bayram tatili sonrasında ilk iş günümüzde de desteklerimizden düzenli şekilde faydalanan ihtiyaç sahiplerine etlerin dağıtımını gerçekleştiriyoruz.