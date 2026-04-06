ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Nisan Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.