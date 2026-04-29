ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğüİ 29 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

