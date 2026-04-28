Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında oluşturulan Ortak Çalışma Grubu, Kars'ta bir araya geldi. Taraflar, demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım daha atıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla kurulan Ortak Çalışma Grubu'nun 28 Nisan 2026 tarihinde Kars'ta toplandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu toplantının iki ülke arasında varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, tarafların bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi konusunda ortak irade ortaya koyduğu vurgulandı.

Görüşmelerde, Kars-Gümrü Demiryolu hattının en kısa sürede yeniden işler hale getirilmesinin önemine dikkat çekilirken, bu adımın, hem ikili ilişkilerin normalleşmesine hem de bölgesel ekonomik ve ticari hareketliliğe katkı sağlaması beklendiği kaydedildi.