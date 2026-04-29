Kayseri Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Büyükşehir Belediyesi'nin Molu'daki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları takdir etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerini yalnızca altyapı ve sosyal alanlarla sınırlı tutmayarak, şehrin tüm canlılarını kapsayan bütüncül bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu vizyon doğrultusunda sahipsiz hayvanlara yönelik önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Molu bölgesinde faaliyet gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fatma-Yusuf Özkan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara barınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunarak örnek bir model ortaya koyuyor. Hayırseverlerin desteğiyle güçlenen merkez, hem hayvanların yaşam kalitesini artırıyor hem de toplumda farkındalık oluşturuyor.

Çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Kayseri Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu da merkezi ziyaret etti. Ziyarette, Kent Konseyi heyetine, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı tarafından, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Merkezde gerçekleştirilen hizmetlerin hem sahipsiz hayvanların korunmasına hem de vatandaş memnuniyetine önemli katkılar sunduğu vurgulanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki kararlı ve sürdürülebilir yaklaşımı takdir topladı.

'Çok Güzel Bir Tesis Yapılmış'

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretlerini değerlendirerek, 'Bugün burada Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubuyla birlikte kendi merkezimizde yaptığımız toplantıları alanda yapmaya karar verdik. Büyükşehir Belediyemizin Molu'daki hayvan barınağını ziyarete geldik. Burada, konuştuğumuz konularla ilgili teyitler, değerlendirmeler yapıldı. Çok güzel bir tesis yapılmış. Şehrimizde yaşanan hayvan problemlerinin azaldığını hissediyoruz' dedi.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül de burada yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, çok güzel hizmetler yapıldığını paylaşıp, emeği geçenleri tebrik etti.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise 2013 yılında kurulan dernek çatısı altında sürekli Molu Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi: 'Belediyenin bütün çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları konusunda bu işin beyni. Büyük yük Büyükşehir Belediyesi'nin sırtında gidiyor. Çalışmalar çok güzel devam ediyor. Özellikle burada, kırık ameliyatlarının yapılması bizim için bir devrim. Kliniklerin son derece donanımlı olması bizim için bulunmaz bir nimet. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve çalışan bütün ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Varlıkları bizim için bir dayanak, sağ olsunlar, var olsunlar.'

Büyükşehir'in, kamu-özel iş birliği ve gönüllülük esasına dayanan projelerle kente değer katmayı sürdüreceği ifade edildi.