Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün, Hürjet'in İspanya'ya ihracat sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Türkiye'nin jet motorlu insanlı hava aracı ihracatında bir ilk olma özelliği taşıyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye savunma sanayiinde tarihi bir adım daha attı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürjet ileri jet eğitim uçağının İspanya'ya ihracatına ilişkin sözleşmenin imzalandığını açıkladı. TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen Hürjet, onlarca yerli firmanın katkısıyla üretildi. Proje kapsamında uçaklar, Airbus İspanya ile TUSAŞ iş birliğinde, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına göre yeniden konfigüre edilecek.

Anlaşma, Türkiye'nin tarihinde ilk kez insanlı ve jet motorlu bir hava aracını ihraç etmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Hürjet'in Avrupa semalarında görev alacak olması, Türk mühendisliğinin uluslararası alandaki gücünü de gözler önüne serecek.

Bu arada söz konusu proje, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma iş birliğinin ve NATO çatısı altındaki stratejik ortaklığın önemli bir yansıması olarak görülüyor. Görgün, anlaşmaya katkı sağlayan İspanyol ve Türk yetkililere teşekkür ederek, Türkiye'nin artan savunma kabiliyetleriyle dost ve müttefik ülkeler için güvenilir bir çözüm ortağı haline geldiğini vurguladı.

