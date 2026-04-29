Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'drone seferberliği' çağrısında bulunarak yerel yönetimlerin milli teknoloji hamlesine destek vermesi gerektiğini söyledi. Başkan Yılmaz, 'Gökyüzünde yazılan bu destanın bir parçası olma' vurgusuyla belediyeleri ortak harekete davet etti.

'Yıldırım, gökyüzündeki bağımsızlığımıza kanat olmaya hazır' ifadelerini kullanan Başkan Yılmaz, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından başlatılan drone seferberliğine yerel yönetimlerin de katkı sunması gerektiğini belirtti. Başkan Yılmaz, paylaşımında belediyelerin kendi imkanları doğrultusunda bu sürece dahil olmasının önemine dikkat çekerek, milli teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine destek çağrısında bulundu.

Çağrıda, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki yerli üretim kapasitesine vurgu yapılırken, yerel düzeyde yapılacak katkıların da bu sürece ivme kazandıracağı ifade edildi.