Sakarya Üniversitesi ile Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen 'Geleceğime Yön Veriyorum' projesinin 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi programları başarıyla tamamlandı. Öğrencilerin bilinçli kariyer planlaması yapmalarını hedefleyen proje kapsamında, iki yıl içerisinde Sakarya genelinden yaklaşık 2 bin lise öğrencisi üniversite ortamıyla buluşturuldu.

SAKARYA (İGFA) - 2024-2025 Bahar Dönemi'nde başlatılan proje doğrultusunda, Sakarya'daki liselerde öğrenim gören özellikle 11 ve 12. sınıf öğrencileri üniversitede misafir edilerek fakülte ve bölüm tanıtımlarına katıldı. Program süresince öğrenciler, fakülteleri gezme fırsatı bulurken aynı zamanda derslere katılarak üniversite eğitimine dair doğrudan deneyim kazandı.

Gerçekleştirilen tanıtımlarda; bölüm ders içerikleri, staj ve Erasmus olanakları, kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları, mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri ve lisansüstü eğitim fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Programın önemli ayaklarından biri olan Sakarya Teknokent Füzyon Kuluçka Merkezi'nde öğrencilere yönelik G-Young Girişimcilik Eğitimi düzenlendi. Bu eğitimlerle gençlerin girişimcilik ekosistemine erken yaşta dahil olmaları ve yenilikçi fikirler geliştirmeleri teşvik edildi.

Ayrıca Sakarya Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi gezileri kapsamında öğrenciler; üretim süreçleri, kullanılan makineler ve teknolojik altyapı hakkında bilgi edinerek uygulamalı bir deneyim yaşadı.

11 FAKÜLTEDE TANITIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi boyunca üniversitenin birçok fakültesinde tanıtım programları düzenlendi. Bu kapsamda İlahiyat, Hukuk, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Diş Hekimliği, Siyasal Bilgiler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim, İşletme, Sağlık Bilimleri, İletişim ve Mühendislik fakülteleri öğrencilere kapılarını açtı.

Projeye Sakarya genelinde birçok lise aktif katılım sağladı. Fen liselerinden Anadolu liselerine, imam hatip liselerinden sosyal bilimler liselerine kadar geniş bir yelpazede okulun yer aldığı program, öğrencilere fırsat eşitliği sunması açısından dikkat çekti.

Projenin çıktılarının paylaşılacağı ve yıl boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirileceği yıl sonu programının 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sakarya Üniversitesinde gerçekleşecek programda, öğrencilerin deneyim paylaşımları ve yetkililerin konuşmaları yer alacak.

Proje ile öğrencilerin yükseköğretime geçiş sürecinde daha bilinçli tercihler yapmaları, ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri ve kariyer planlarını sağlam temeller üzerine kurmaları hedeflendi. Aynı zamanda üniversite ile lise arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak bireylerin yetiştirilmesi amaçlandı. Elde edilen sonuçlar, projenin hem öğrenciler hem de eğitim kurumları açısından önemli bir kazanım sunduğunu ortaya koyarken, önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.