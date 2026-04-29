Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'deki Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarına ilişkin süreçte toplam 96 milyon TL ödeme yapıldığını ve taraflar arasında uzlaşma sağlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. işyerinde yaşanan işçi alacakları sorununa ilişkin sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, sürecin başından itibaren hem işveren hem de işçi tarafıyla görüşmeler gerçekleştirildiği ve şirketin ödeme taahhütlerinin izlenerek yerine getirilmesinin sağlandığı belirtildi. Daha önce yapılan 36 milyon TL'lik ödemenin ardından, bugün itibarıyla işçilerin alacaklarına karşılık 60 milyon TL'nin daha hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar arasında uzlaşma sağlandığı ve işçilerin devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Bakanlık, bundan sonraki süreçte de işçilerin haklarının korunmasına yönelik denetim ve takip faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, eylemlerini sonlandıran işçileri makamında kabul etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yerin metrelerce altında rızkını arayan maden işçilerimizle Ankara'daki eylemlerini sonlandırmalarının ardından Bakanlığımızda buluştuk. AK Parti iktidarımız her daim üretenin ve emekçinin yanındadır. Alın teriyle memlekete değer katan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar, kazasız ve bereketli bir çalışma hayatı diliyorum' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mustafaciftcitr/status/2049181049771487466