AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ile Arnavutluk heyeti Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Arnavutluk Meclisi Dışişleri ve AB İşleri Komisyonu Başkanı Igli Hasani ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladı.

Görüşmede konuşan Kayatürk, Arnavutluk'un Türkiye için dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ifade etti. NATO müttefiki olan iki ülkenin son yıllarda üst düzey temaslarla ilişkilerini daha da geliştirdiğini vurgulayan Kayatürk, parlamentolar arası diyaloğun artırılmasının önemine dikkat çekti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Milletvekili Kayatürk ayrıca, Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki dönemde Arnavutluk'a ziyaret planladığını belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi için Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının önemine işaret etti. AB genişleme sürecine de değinen Kayatürk, Türkiye'nin Arnavutluk'un üyelik hedefini güçlü şekilde desteklediğini dile getirdi.

Arnavutluk heyeti adına konuşan Igli Hasani ise Türkiye ile ilişkilerin stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin NATO çatısı altındaki müttefikliğinin önemine dikkat çekti. Hasani, kültürel ve tarihi bağların yanı sıra ekonomik iş birliğinin de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Türkiye-Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da heyetle bir araya geldi. Aksal, parlamenter diplomasinin iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde kritik rol oynadığını belirterek, 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda altyapı, enerji, turizm ve savunma alanlarında iş birliğinin artırılabileceğini kaydetti. Görüşmelerde, iki ülke arasında parlamentolar arası temasların artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konusunda ortak irade ortaya kondu.