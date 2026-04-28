İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ankara'da düzenlenen toplantıda, maden işçilerinin süren eylemleri masaya yatırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerine çözüm bulmak amacıyla işçi ve işveren yetkilileri bir araya geldi.

Saat 16.00'da başlayan kritik toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlık etti.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Erol Güner, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding CEO'su Ali Vahit Atıcı, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer aldı.

Devam eden grev ve eylemlerin sona erdirilmesi için taraflar arasında uzlaşma zemini oluşturmayı hedefleyen toplantıda, işçilerin talepleri ile işveren tarafının beklentileri kapsamlı şekilde ele alınırken, sürecin çözümle sonuçlanması için müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.