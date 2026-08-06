Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB KOBİ OSB'nin lansmanı gerçekleştirildi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, projenin yalnızca Bursa'nın değil, Türkiye'nin üretim vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Lansmanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise proje ile ilgili destek mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın sanayi ve ticaret altyapısını güçlendirmesi hedefiyle hayata geçirilen TEKNOSAB KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tanıtım toplantısı, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın ev sahipliğinde Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

BTSO'nun 2030 Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Türkiye'nin ilk entegre KOBİ ekosistemi TEKNOSAB KOBİ OSB'nin, yüksek teknoloji üretimi, dijital dönüşüm, sürdürülebilir sanayi ve güçlü lojistik altyapısıyla Bursa'nın üretim kapasitesini artırması ve KOBİ'lerin küresel rekabet gücünü desteklemesi hedeflendi.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB KOBİ OSB'nin Bursa'nın yaklaşık 700 yıllık üretim ve ticaret kültürünü geleceğin sanayi anlayışıyla buluşturacak stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Projenin yüzde 70'ten fazlasının kamu kaynakları ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirildiğini belirten Burkay, yalnızca teknik değil, finansal açıdan da sürdürülebilir bir model oluşturduklarını ifade etti.

Burkay, Uludağ'da kurulan Bursa Business School'un ardından yapay zekâ ve dijital dönüşüm odaklı yeni bir eğitim ve inovasyon merkezi oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 'Bu projeler sadece Bursa'ya değil, ülkemize de hizmet edecek' dedi.

'HAYAL DENİLEN PROJELER GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ'

TEKNOSAB'ın genişleme alanına ilişkin çalışmaların 2022 yılında başladığını hatırlatan Burkay, yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından alanın 2026 yılı Şubat ayında resmen ilan edildiğini söyledi. Projelerin ilk açıklandığında birçok kişi tarafından hayal olarak görüldüğünü ifade eden Burkay, birlik ve kararlılıkla çalışılması sayesinde bu hedeflerin gerçeğe dönüştüğünü kaydetti. TEKNOSAB KOBİ OSB'nin yalnızca üretime değil, Bursa'nın trafik, çevre ve hava kirliliği gibi kronik sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacak planlı sanayi alanları oluşturacağını dile getirdi.

'BURSA ÖNCÜ ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise Bursa'nın tarih boyunca üretim ve ticarette öncü bir şehir olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi ile ilk yüksek teknoloji odaklı organize sanayi bölgesi olan TEKNOSAB'ın Bursa'da kurulduğunu hatırlattı. KOBİ OSB projesinin de bu öncülük geleneğini sürdüren stratejik bir yatırım olduğunu belirten Biba, projeyi yalnızca bir sanayi alanı değil, planlı kentleşme, doğru arazi kullanımı, ulaşım, lojistik ve çevre politikalarını birlikte ele alan kapsamlı bir şehircilik hamlesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

VALİ AYYILDIZ: 'KOBİ'LERE YAPILAN YATIRIM GELECEĞE YATIRIMDIR'

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da konuşmasında, kentin üretim gücünün temelinde büyük sanayi kuruluşlarının yanı sıra KOBİ'lerin bulunduğunu vurguladı. KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracak her yatırımın Bursa ve Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım anlamına geldiğini belirten Vali Ayyıldız, TEKNOSAB KOBİ OSB'nin yüksek teknoloji odaklı yapısı, akıllı üretim altyapısı ve Ar-Ge imkânlarıyla Bursa'nın sanayi vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

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