Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz (Giresun kıyıları hariç), Adana, Erzincan, Ardahan çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.Rüzgar, kuzey ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.