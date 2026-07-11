Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haziran 2026 boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği 2 bin 367 denetimle kamu düzeni, halk sağlığı ve şehir estetiğinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Haziran 2026 boyunca kent genelinde yoğun bir denetim programı yürüttü. Kamu düzeninin sağlanması, halk sağlığının korunması ve şehir estetiğinin muhafaza edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, ay boyunca toplam 2 bin 367 denetime imza attı.

Şehrin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak sürdürülen uygulamalarda vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen alanlar öncelikli olarak kontrol edildi. Bu kapsamda 351 seyyar satıcı denetlenirken, 296 servis ve ticari araçta gerekli kontroller gerçekleştirildi. Tüketici haklarının korunması ve mevzuata uygun faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla ise 171 markette denetim yapıldı.

Kamusal alanların düzenli ve güvenli kullanımını sağlamak amacıyla 282 işgal denetimi gerçekleştiren Büyükşehir Zabıta, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen unsurlara yönelik çalışmalarını da sürdürdü. Bu doğrultuda 373 dilenciye yönelik uygulama yapılırken, çevre temizliği ve kent estetiğinin korunması amacıyla 144 farklı noktada çevre kirliliği denetimi gerçekleştirildi.

Sahadaki çalışmalarını 7 karakol, 7 hizmet aracı ve 77 personelle sürdüren Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ay boyunca ayrıca toplam 1.570 genel kontrol gerçekleştirdi. Kayseri Hal Kompleksi giriş ve çıkışlarında da denetimlerini sürdüren ekipler, 750 araca yönelik rüsum kontrolü yaparak ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağladı.

Yapılan kapsamlı denetimler sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalara anında müdahale edilirken, toplam 235 yasal işlem uygulandı. Böylece hem haksız kazancın önlenmesine hem de kent düzeni ve şehir estetiğinin korunmasına önemli katkı sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, denetim ve kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürerek vatandaşların daha düzenli, güvenli ve sağlıklı bir şehir ortamında yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.