Meteoroloji raporuna göre, ülkenin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava az bulutlu. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esecek. Hava sıcaklığı kuzeybatıda normal, diğer yerlerde yüksek seyredecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 40°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvettinde Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu , Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.