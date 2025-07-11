Düzce Olimpiyat Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, forklift kabininde yolculuk eden bir kuşun sıra dışı manzarasıyla karşılaştı; görüntü sosyal medyada günün konusu oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de Olimpiyat Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, alışılmadık bir görüntüyle karşılaştı.

Bir forklifin kabininde seyahat eden bir kuş, hem şaşkınlık yarattı hem de görenleri gülümsetti.

Uçması beklenen bu “davetsiz misafir”, forkliftten ayrılmayarak Melen Tesisleri mevkisine kadar yolculuğuna devam etti.

Düzce trafiğinde adeta “keyifli bir servis” kullanan kuş, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği renkli anlara sahne oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu ilginç görüntü, şehrin günün en eğlenceli konusu haline geldi.