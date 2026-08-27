İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamını sürdüremeyecek özel gereksinimli kediler için Işıkkent'te Engelli Kedi Evi açtı. Kedilerin sahiplenilene kadar ev konforunda güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Engelli Kedi Evi, sokakta yaşamını sürdüremeyecek özel gereksinimli kedilere sahiplenilene kadar ev konforunda yaşama imkânı sunacak.

Işıkkent Hayvan Bakımevi içinde oluşturulan Engelli Kedi Evi'nin açılışını; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Sedef Cem, Meclis Üyesi ve Komisyon Üyesi Feyzullah Ergin, Veteriner İşleri Dairesi Başkanı H. Gökhan Özdemir yaptı. Okyay, açılışın ardından Engelli Kedi Evi'ndeki kedileri besledi.

OKYAY: ÇOK ÖNEMLİ FARKINDALIK YARATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, sokaklarda kazalar ve enfeksiyonlar nedeniyle çok sayıda hayvanın kalıcı engellerle yaşamak zorunda kaldığını belirterek, bu hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Çalışmanın Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin duyarlılığı ve sahiplenmesiyle hayata geçirildiğini ifade eden Okyay, sokakta yaşamını sürdürmesi mümkün olmayan kedilerin Engelli Kedi Evi'nde güvenli bir ortamda yaşayacağını belirtti. Çalışmanın kamuoyuyla paylaşılmasının sokak hayvanları konusunda önemli bir farkındalık yaratacağına dikkat çeken Okyay, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Okyay, sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması ve özellikle kısırlaştırma çalışmalarının desteklenmesi için kurumlar ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı Sedef Cem, Engelli Kedi Evi'nde özel gereksinimli hayvanların güvence altına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projeye verdiği destek nedeniyle Smart Pet'e teşekkür eden Cem, diğer firmaları da çalışmaya katkı sunmaya davet etti. Engelli Kedi Evi'nin bir başlangıç olduğunu ve projeyi büyütmek istediklerini belirten Cem, aileleri de yaşam alanını ziyaret etmeye ve kedileri sahiplenmeye çağırdı. Cem, 'Herkesten destek bekliyoruz' diyerek, özel gereksinimli hayvanların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için dayanışma çağrısı yaptı.

TONG: İHTİYAÇ VARDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Eğitim, İletişim ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Ebru Tong, özel gereksinimli kedilerin refahı için böyle bir yaşam alanına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Engelli Kedi Evi sayesinde uzun süre bakıma ihtiyaç duyan kediler için ev ortamını andıran, birlikte vakit geçirebilecekleri daha konforlu bir alan oluşturulduğunu söyledi. Alanın, Daire Başkanlığı personelinin emeğiyle hazırlanmasının projeyi daha anlamlı hale getirdiğini ifade eden Tong, kapasitenin mümkün olduğunca düşük tutulmasını ve kedilerin kısa sürede sahiplendirilmesini istediklerini dile getirdi.